2019-03-01T09:41:30+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ открыли огонь по району Васильевской насосной станции

Персонал ВНС на данный момент находится в укрытии
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта cont.wsФОТО: архив сайта cont.ws
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Вооружённые силы Украины продолжают прицельно обстреливать районы важной социальной и коммунальной инфраструктуры ДНР. Этим утром под огонь украинских силовиков в очередной раз попал посёлок Васильевка и район Васильевской насосной станции.

— На данный момент персонал станции находится в укрытии, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Обстрел начался в 8.25 с позиций украинской армии в районе населённого пункта Новосёловка. Известно, что по району Васильевской насосной станции уже выпустили 15 гранат АГС, также огонь ведётся из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Представительство ДНР в СЦКК и переговорном процессе ведёт переговоры с украинской стороной для установления тишины в этом районе. На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, что Васильевская насосная станция, а также Донецкая фильтровальная станция регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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