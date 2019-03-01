ВСУ за сутки 11 раз обстреляли ЛНР

1 Март 09:12 2019-03-01T09:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока очередное перемирие, призванное прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинской армии, не установлено киевские силовики продолжают стрелять из тяжёлого вооружения по мирным районам Народных Республик. За минувшие сутки по территории Луганской Народной Республики 11 раз открывали огонь.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Калиново, Знаменка, Золотое-5, Фрунзе, Калиново-Борщеватое, Желобок и Веселогоровка, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам за сутки украинские боевики выпустили по ЛНР 217 различных боеприпасов, среди которых 15 снарядов калибром 122 миллиметра, 55 мин калибром 120 миллиметров, 96 мин калибром 82 миллиметра, 51 осколочная граната БМП-1. Кроме того, ВСУ использовали крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии пока не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU