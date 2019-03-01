2019-03-01T09:12:54+03:00
Политика

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли ЛНР

Под огонь попал семь населённых пунктов Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта anna-news.infoФОТО: архив сайта anna-news.info
Изменить размер текста:

Пока очередное перемирие, призванное прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинской армии, не установлено киевские силовики продолжают стрелять из тяжёлого вооружения по мирным районам Народных Республик. За минувшие сутки по территории Луганской Народной Республики 11 раз открывали огонь.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Калиново, Знаменка, Золотое-5, Фрунзе, Калиново-Борщеватое, Желобок и Веселогоровка, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам за сутки украинские боевики выпустили по ЛНР 217 различных боеприпасов, среди которых 15 снарядов калибром 122 миллиметра, 55 мин калибром 120 миллиметров, 96 мин калибром 82 миллиметра, 51 осколочная граната БМП-1. Кроме того, ВСУ использовали крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии пока не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионный фонд ЛНР 22 марта проведёт горячую линию для жителей Республики
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5