2019-02-28T20:00:08+03:00
Политика

Весеннее перемирие наступит, если удастся убедить в этом Киев

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Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донбасс устал от перемирий. Донбасс хочет мира. Фото: novostipmr.comДонбасс устал от перемирий. Донбасс хочет мира. Фото: novostipmr.com
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«Весеннее перемирие» в Донбассе вступит в силу в ночь на 8 марта в случае положительного результата переговоров минской подгруппы по безопасности, которые запланированы в режиме видеоконференции. Сегодня это сообщила полпред ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Представители Республик 7 марта в режиме видеоконференции подгруппы по вопросам безопасности намерены добиться положительного решения от украинской стороны по необходимости переподтверждения обязательств по прекращению огня. Надеемся на активную позицию посредников — представителей ОБСЕ и Российской Федерации. В случае если всем нам удастся убедить Киев, весеннее перемирие будет введено в ночь с 7 на 8 марта, — сказала министр.

Она уточнила, что соответствующая договоренность, если ее удастся достигнуть в подгруппе, должна будет пройти согласование на уровне Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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