Весеннее перемирие наступит, если удастся убедить в этом Киев

28 Февр. 19:39 2019-02-28T20:00:08+03:00

Анонсируют его старт к Женскому дню, жаль, что не к 1 апреля

Изменить размер текста: A A

«Весеннее перемирие» в Донбассе вступит в силу в ночь на 8 марта в случае положительного результата переговоров минской подгруппы по безопасности, которые запланированы в режиме видеоконференции. Сегодня это сообщила полпред ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Представители Республик 7 марта в режиме видеоконференции подгруппы по вопросам безопасности намерены добиться положительного решения от украинской стороны по необходимости переподтверждения обязательств по прекращению огня. Надеемся на активную позицию посредников — представителей ОБСЕ и Российской Федерации. В случае если всем нам удастся убедить Киев, весеннее перемирие будет введено в ночь с 7 на 8 марта, — сказала министр.

Она уточнила, что соответствующая договоренность, если ее удастся достигнуть в подгруппе, должна будет пройти согласование на уровне Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU