Четверо погибших украинских боевиков за сутки, но потерь нет
Армия Киева за сутки потеряла четырех военнослужащих, участвовавших в обстрелах территории ДНР на донецком направлении. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.
По его словам, боевики 93-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ вели огонь по поселку Крутая Балка около Ясиноватой и району аэропорта на северо-западной окраине Донецка, используя гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
- Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены. Потери ВСУ составили четверо ранеными, по имеющейся информации один из них впоследствии скончался в госпитале, — заявил Безсонов. — Потерь среди личного состава Народной милиции нет.
Напомним, сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли поселок городского типа Калиново, поселки Желобок, Желтое, Лозовое и Сокольники, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
ИСТОЧНИК KP.RU