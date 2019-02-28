2019-02-28T18:40:27+03:00
Политика

Четверо погибших украинских боевиков за сутки, но потерь нет

Это было ответкой на обстрел района аэропорта и Крутой Балки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Армия Киева за сутки потеряла четырех военнослужащих. Фото: unian.netАрмия Киева за сутки потеряла четырех военнослужащих. Фото: unian.net
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Армия Киева за сутки потеряла четырех военнослужащих, участвовавших в обстрелах территории ДНР на донецком направлении. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

По его словам, боевики 93-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ вели огонь по поселку Крутая Балка около Ясиноватой и району аэропорта на северо-западной окраине Донецка, используя гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

- Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены. Потери ВСУ составили четверо ранеными, по имеющейся информации один из них впоследствии скончался в госпитале, — заявил Безсонов. — Потерь среди личного состава Народной милиции нет.

Напомним, сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли поселок городского типа Калиново, поселки Желобок, Желтое, Лозовое и Сокольники, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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