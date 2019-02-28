2019-02-28T17:12:25+03:00
Политика

Беспредел в рядах 54-ой бригады ВСУ будет расследовать специальная комиссия

Алкоголики, наркоманы, мародеры - в Донбасс едет весь "цвет" ВСУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Захочет ли увидеть комиссия бесчинства всушников? Фото: 123ru.netЗахочет ли увидеть комиссия бесчинства всушников? Фото: 123ru.net
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Понятия офицерской чести украинским боевикам, прибывшим в Донбасс, неизвестны. Сводки пестрят случаями мародерства, алкоголизма и разборок друг с другом с помощью оружия. Комиссия штаба так называемой «операции объединенных сил» («ООС») прибыла в расположение 54-й бригады ВСУ для проверки многочисленных фактов нарушения дисциплины военнослужащими. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- В данном соединении имеет место полная бесконтрольность, отсутствие малейшего понимания со стороны командиров подразделений, где находится подчиненный личный состав, чем он занят. В результате этого солдаты распивают спорные напитки, употребляют наркотические вещества. В состоянии опьянения покидают позиции, подрываются на собственных минах, заблудившись, двигаются, пересекая линию боевого соприкосновения, и гибнут от пуль своих же сослуживцев, которые, приняв такие походы за предательство, совершают самосуд, расстреливая их в спины, – рассказал подполковник.

По его словам, штаб «ООС» активизировал работу комиссий по проверке состояния в войсках с учетом указанных фактов. В 54-й бригаде комиссию возглавил заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Голоднюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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