2019-02-28T15:58:04+03:00
Политика

Украинские силовики заблокировали патруль ОБСЕ

Это вызвано желанием скрыть запрещенное вооружение от наблюдателей ОБСЕ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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С ОБСЕ украинские силовики не церемонятся. Фото: novorosinform.orgС ОБСЕ украинские силовики не церемонятся. Фото: novorosinform.org
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Украинские вооруженные формирования не пустили патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на линию соприкосновения в районе Попасной с целью скрыть размещенную там в нарушение Минских соглашений тяжелую технику ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ в своем отчете сообщили, что украинские боевики не позволили патрулю миссии проехать по трассе в районе прифронтовой Попасной, сославшись на приказы своего командира.

- Нам достоверно известно, что в Попаснянском районе сосредоточено большое количество буксируемых гаубиц, минометов и танков. С целью сокрытия данного вооружения украинским командованием отданы указания подчиненному личному составу не пропускать патрули миссии в район размещения запрещенного вооружения, — сообщил Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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