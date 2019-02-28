Как побережье Азовского моря украинские силовики будут оборонять от "агрессора"

28 Февр. 13:33 2019-02-28T13:33:01+03:00

Слободян добавил, что также происходит увеличение количества отделов специальных действий на воде, их комплектования и обучения персонала. Фото: republic.com.ua

Нищая страна тратит деньги не на медицину, науку и образование, а на войну с несуществующим противником

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Для эффективности надзора за надводной обстановкой Азовского моря уже в этом году украинскими силовиками планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения. Об этом сегодня, 28 февраля, во время брифинга сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

- Это касается и побережья Азовского моря, где в настоящее время на пяти постах технического наблюдения уже установлены 5 новых пограничных башен и модулей для несения службы. Уже в этом году на этих объектах планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения, – сказал он.

Слободян пояснил, что в связи с новым витком агрессии России в Азовском и Черном морях, Госпогранслужба Украины вынуждена была перестроить систему охраны и обороны морских рубежей и усилить морскую составляющую своей деятельности.

Слободян добавил, что также происходит увеличение количества отделов специальных действий на воде, их комплектования и обучения персонала, реорганизация существующих подразделений и тому подобное.

- Корабли Морской охраны вместе с корабельно-катерным составом ВМС ВСУ в Азовском море отрабатывают комплекс мероприятий, которые проводились по плану руководства "ООС" и были направлены на контроль и обеспечение соблюдения судами всех типов режима закрытого для плавания района. А в конце перешли к патрулированию и отслеживания обстановки в Мариупольском районе в рамках задач национальной безопасности, – сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU