В Донбассе прошла тренировка украинских авианаводчиков
На официальной странице штаба так называемой «операции объединенных сил» в Facebook сообщили, что недавно на одном из аэродромов Донбасса прошла тренировка украинских авианаводчиков.
- На одном из военных аэродромов состоялась тренировка офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок «Север» и «Восток», - говорится в сообщении.
Украинские боевики летали на вертолете «Ми-2» и делали наводки на земные цели «с дальнейшим уничтожением условного противника».
- Такие тренировки нужны для выполнения заданий по предназначению в районе проведения «операции объединенных сил», - не скрывают в штабе возможности применения авиации на линии соприкосновения в Донбассе.
В Донбассе прошла тренировка украинских авианаводчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU