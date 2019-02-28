28 Февр. 12:26 2019-02-28T12:26:28+03:00

О проведении учений сообщили в штабе так называемой «ООС» [видео]

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На официальной странице штаба так называемой «операции объединенных сил» в Facebook сообщили, что недавно на одном из аэродромов Донбасса прошла тренировка украинских авианаводчиков.

- На одном из военных аэродромов состоялась тренировка офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок «Север» и «Восток», - говорится в сообщении.

Украинские боевики летали на вертолете «Ми-2» и делали наводки на земные цели «с дальнейшим уничтожением условного противника».

- Такие тренировки нужны для выполнения заданий по предназначению в районе проведения «операции объединенных сил», - не скрывают в штабе возможности применения авиации на линии соприкосновения в Донбассе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/694569" frameborder="0"></iframe> В Донбассе прошла тренировка украинских авианаводчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU