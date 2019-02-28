В результате обстрела ранен житель Горловки
Мирный житель прифронтовой Горловки получил ранение в ходе обстрела города со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В результате обстрела украинскими вооруженными формированиями поселка шахты Гагарина в Горловке с применением минометов ранение получил мирный житель Горловки 1955 года рождения, — сказано в сообщении.
По данным СЦКК, инцидент произошел 27 февраля. К медикам мужчина обратился сегодня, ему была оказана вся необходимая помощь.
Как мы сообщали ранее, сегодня утром Горловка подверглась продолжительному и интенсивному обстрелу. Наиболее досталось поселку Курганка, где зафиксированы прилеты. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько.
- С утра в городе очень громко. Уже зафиксированы плюсы. Курганка. Шашурина, 15/52 остекление. Повреждена газовая труба. Шашурина 44,45 поврежден фасад и остекление.
ИСТОЧНИК KP.RU