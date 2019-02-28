В результате обстрела ранен житель Горловки

28 Февр. 12:18 2019-02-28T12:18:11+03:00

Горловка по-прежнему остается одной из самых «горячих» точек. Фото: dnr-pravda.ru

Произошло это в поселке шахты Гагарина

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Мирный житель прифронтовой Горловки получил ранение в ходе обстрела города со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела украинскими вооруженными формированиями поселка шахты Гагарина в Горловке с применением минометов ранение получил мирный житель Горловки 1955 года рождения, — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, инцидент произошел 27 февраля. К медикам мужчина обратился сегодня, ему была оказана вся необходимая помощь.

Как мы сообщали ранее, сегодня утром Горловка подверглась продолжительному и интенсивному обстрелу. Наиболее досталось поселку Курганка, где зафиксированы прилеты. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько.

- С утра в городе очень громко. Уже зафиксированы плюсы. Курганка. Шашурина, 15/52 остекление. Повреждена газовая труба. Шашурина 44,45 поврежден фасад и остекление.

ИСТОЧНИК KP.RU