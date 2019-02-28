2019-02-28T12:06:07+03:00
Политика

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов и памятник князю Игорю в ЛНР

Об этом сообщили в Народной милиции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины восемь раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов и памятника Игорю, вблизи Станицы Луганской.

- Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок городского типа Калиново, поселки Желобок, Желтое, Лозовое и Сокольники, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской, - сообщили в Народной милиции ЛНР.

Огонь велся из различного вооружения.

- Стреляли из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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