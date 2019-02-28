ВСУ обстреляли пять населенных пунктов и памятник князю Игорю в ЛНР
За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины восемь раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов и памятника Игорю, вблизи Станицы Луганской.
- Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок городского типа Калиново, поселки Желобок, Желтое, Лозовое и Сокольники, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской, - сообщили в Народной милиции ЛНР.
Огонь велся из различного вооружения.
- Стреляли из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU