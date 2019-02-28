2019-02-28T11:46:40+03:00
Звезды

Донбасс заявил о себе на сцене Севастополя: солист Донбасс Оперы Артем Ярошевич победил в Международном конкурсе патриотической песни

В Донецк певец привез I премию и Гран-при Международного конкурса
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Артем Ярошевич исполнял песни «Победа» и «Погоня» из кинофильма «Неуловимые мстители» на музыку Яна Френкеля и слова Роберта Рождественского. Фото: пресс-служба Донбасс ОперыАртем Ярошевич исполнял песни «Победа» и «Погоня» из кинофильма «Неуловимые мстители» на музыку Яна Френкеля и слова Роберта Рождественского. Фото: пресс-служба Донбасс Оперы
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Солист Донбасс Оперы Артем Ярошевич завоевал I премию и Гран-при Международного конкурса патриотической песни «Севастополь».

23-24 февраля в Доме офицеров Черноморского флота в городе-герое Севастополе состоялся полуфинал и финал международного конкурса, который проводился впервые. Он был посвящен героическому прошлому и настоящему. Его главная задача – сохранять историческую память, служить делу укрепления мира между народами, беречь традиции жанра патриотической песни.

Участникам предстояло пройти три сложных тура. В конкурсе приняли участие 150 коллективов из российских регионов, а также из Донецка и Луганска. В финал попали 30 самых достойных исполнителей. Конкурсанты выступали в двух номинациях: «Этих нот не смолкнет слава» и «Современная патриотическая песня». Конкурс проходил в трех возрастных группах: дети от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет, а также взрослые – от 18 и старше.

Солист Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко Артем Ярошевич стал лауреатом I премии в номинации «Современная патриотическая песня» и обладателем Гран-при фестиваля. Он покорил жюри исполнением песен «Победа» на музыку Алены Чотий и слова Елены Славинской и «Погоня» из кинофильма «Неуловимые мстители» на музыку Яна Френкеля и слова Роберта Рождественского. Кстати, Алена Чотий является лауреатом международного конкурса и концертмейстером в Донбасс Опере.

- Конкурс очень масштабный, участвовали ансамбли, дуэты, отдельные вокалисты, исполнялись песни в сопровождении оркестра, - спустя 30 минут после возвращения в Донецк Артем Ярошевич делится своими впечатлениями. - Атмосфера в Севастополе была очень теплой, дружеской, в зрительном зале собрались благодарные слушатели – офицеры Черноморского флота. Для меня победа в конкурсе стала приятной неожиданностью, потому что участвовало немало достойных вокалистов. Эта творческая поездка стала источником ярких впечатлений, вдохновения, новых знакомств, интересного общения. Для меня было большой честью выступить в городе-герое Севастополе, где все пропитано духом славной героической истории.

- Я очень рад за Артема. Он замечательно представляет разные музыкальные жанры и направления – академическое оперное пение, патриотические песни, песни военных лет, эстраду, - прокомментировал победу артиста Генеральный директор театра заслуженный деятель искусств Украины Евгений Денисенко. - В прошедшей недавно с триумфом премьере оперы-балета «Тайна Призрака Оперы» Артем Ярошевич превосходно исполнил главную партию Призрака Оперы. Публика его очень любит за вокальные данные, артистизм и невероятную харизму. Это важно для артиста. Когда Артем поехал на Международный конкурс патриотической песни «Севастополь», я в нем ни капли не сомневался. Мы все очень рады, что Донбасс громко заявил о себе на сцене Севастополя.

Стоит отметить, что это не первая победа талантливого оперного певца. В школьные годы он неоднократно занимал призовые места и Гран-при на Всеукраинском фестивале академического пения «Украинское бельканто». Артем Ярошевич – лауреат IV Московского открытого фестиваля академического сольного пения «Серебряный голос» (2005 г.) и многих других конкурсов, в том числе и в Болгарии. Певец стал обладателем Гран-при фестиваля-конкурса гражданской патриотической песни «Я люблю тебя, жизнь!» в 2016 году, который проводился при поддержке народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

СПРАВКА «КП»:

Артем Ярошевич окончил Донецкую государственную музыкальную академию имени С.С. Прокофьева, был принят солистом в Донбасс Оперу в 2007 году. За 10 с лишним лет творческой жизни в театре у артиста накопился богатый репертуар. Он исполняет ведущие партии в операх: «Травиата», «Набукко», «Риголетто», «Аида», «Бал-маскарад», «Мадам Баттерфляй», «Богема», «Турандот», «Кармен», «Евгений Онегин» и многих других, а также в опереттах и музыкальных сказках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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