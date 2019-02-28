Волкер: США ждут решения вопроса с Донбассом
В рамках проведения форума «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления» спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о готовности США вести прямые переговоры с Российской Федерацией по вопросу ситуации в Донбассе.
- Мы и далее заинтересованы в ведении переговоров с Российской Федерацией относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, пока речь идет прежде всего о Донбассе. Россия до сих пор не заявила о своей заинтересованности в решении этого вопроса, но мы надеемся, что это когда-нибудь произойдет, — говорится в сообщении.
В отношении Украины Волкер подчеркнул, что Вашингтон и дальше будет продолжать поддерживать киевские власти, пока Россия не откажется от поддержки Донбасса и не вернет Крым.
Кроме того, введение миротворческой миссии ООН в Донбасс станет возможным только после вывода российских сил с территории ДНР и ЛНР, заявил Курт Волкер.
Волкер отметил, что Минские соглашения по-прежнему имеют чрезвычайно важное значение. По его словам, один из способов для воплощения Минских соглашений — это начало миротворческой миссии под эгидой ООН, которая должна заменить российские силы и создать «безопасный контроль» над Донбассом.
- В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должна контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформированию незаконных вооруженных формирований, — подчеркнул Волкер.
ИСТОЧНИК KP.RU