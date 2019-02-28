Волкер: США ждут решения вопроса с Донбассом

28 Февр. 10:11 2019-02-28T10:11:44+03:00

А после этого планируют введение миротворческих сил на территории ДНР и ЛНР

Изменить размер текста: A A

В рамках проведения форума «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления» спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о готовности США вести прямые переговоры с Российской Федерацией по вопросу ситуации в Донбассе.

- Мы и далее заинтересованы в ведении переговоров с Российской Федерацией относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, пока речь идет прежде всего о Донбассе. Россия до сих пор не заявила о своей заинтересованности в решении этого вопроса, но мы надеемся, что это когда-нибудь произойдет, — говорится в сообщении.

В отношении Украины Волкер подчеркнул, что Вашингтон и дальше будет продолжать поддерживать киевские власти, пока Россия не откажется от поддержки Донбасса и не вернет Крым.

Кроме того, введение миротворческой миссии ООН в Донбасс станет возможным только после вывода российских сил с территории ДНР и ЛНР, заявил Курт Волкер.

Волкер отметил, что Минские соглашения по-прежнему имеют чрезвычайно важное значение. По его словам, один из способов для воплощения Минских соглашений — это начало миротворческой миссии под эгидой ООН, которая должна заменить российские силы и создать «безопасный контроль» над Донбассом.

- В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должна контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформированию незаконных вооруженных формирований, — подчеркнул Волкер.

ИСТОЧНИК KP.RU