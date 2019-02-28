2019-02-28T08:24:10+03:00
Политика

Почти 8 лет за подрыв украинской военной техники получил житель Старобельска

Мужчина подорвал в 2015 году радиолокационную станцию ВСУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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А вот убивать дончан можно безнаказанно уже пять лет. Фото: informator.newsА вот убивать дончан можно безнаказанно уже пять лет. Фото: informator.news
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Украинский суд признал виновным местного жителя, который в 2015 году осуществил подрыв одной из воинских частей, а также транспортных средств, принадлежащих пограничникам и сотрудникам СБУ. В общей сложности суд назначил мужчине 7 лет и 8 месяцев тюремного заключения. Соответствующую информацию опубликовали в пресс-центре так называемой «ООС» в среду, 27 февраля.

- Старобельский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.258 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, и в полном объеме удовлетворил исковые требования потерпевших, — цитируют в пресс-службе решение суда.

Отмечается, что мужчина был задержан еще в апреле 2015 года, а во время обыска у него были обнаружены три пистолета, четыре тротиловые шашки, патроны различного калибра, электродетонаторы и взрывное устройство.

К слову, убивать дончан и разрушать их жилье, можно совершенно безнаказанно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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