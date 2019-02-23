Пушилин наградил защитников Отечества
Торжественное мероприятие по случаю Дня защитника Отечества прошло сегодня в Донецке. Праздник объединил в гостиничном комплексе Shakhtar Plaza порядка 300 человек.
В зале присутствовали: Глава ДНР Денис Пушилин, представители Правительства, ветераны ВОВ, военнослужащие Республики.
Лидер государства со сцены поздравил присутствующих с праздником, пожелал здоровья и мирного неба над головой. Затем он вручил один знак отличия «Георгиевский крест ДНР» 1-й степени и шесть — 4-й степени, а также 19 благодарностей.
Пушилин наградил защитников ОтечестваФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
После официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт.
Но праздник, увы, не отменяет войны. Накануне Дня защитника Отечества погибли трое военнослужащих НМ ДНР.
- В результате обстрелов погибли трое наших защитников. Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших, – сказал начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.
Пушилин наградил защитников Отечества.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
ИСТОЧНИК KP.RU