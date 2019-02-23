2019-02-23T16:04:40+03:00
Политика

Пушилин наградил защитников Отечества

Вручены один знак отличия «Георгиевский крест ДНР» 1-й степени и шесть — 4-й степени, а также 19 благодарностей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Мероприятие состоялось в гостиничном комплексе Shakhtar Plaza. Фото: ДАНМероприятие состоялось в гостиничном комплексе Shakhtar Plaza. Фото: ДАН
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Торжественное мероприятие по случаю Дня защитника Отечества прошло сегодня в Донецке. Праздник объединил в гостиничном комплексе Shakhtar Plaza порядка 300 человек.

В зале присутствовали: Глава ДНР Денис Пушилин, представители Правительства, ветераны ВОВ, военнослужащие Республики.

Лидер государства со сцены поздравил присутствующих с праздником, пожелал здоровья и мирного неба над головой. Затем он вручил один знак отличия «Георгиевский крест ДНР» 1-й степени и шесть — 4-й степени, а также 19 благодарностей.

Пушилин наградил защитников Отечества Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пушилин наградил защитников ОтечестваФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт.

Но праздник, увы, не отменяет войны. Накануне Дня защитника Отечества погибли трое военнослужащих НМ ДНР.

- В результате обстрелов погибли трое наших защитников. Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших, – сказал начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

Пушилин наградил защитников Отечества.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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