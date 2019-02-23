СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-23T16:04:40+03:00

Вручены один знак отличия «Георгиевский крест ДНР» 1-й степени и шесть — 4-й степени, а также 19 благодарностей

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Торжественное мероприятие по случаю Дня защитника Отечества прошло сегодня в Донецке. Праздник объединил в гостиничном комплексе Shakhtar Plaza порядка 300 человек.

В зале присутствовали: Глава ДНР Денис Пушилин, представители Правительства, ветераны ВОВ, военнослужащие Республики.

Лидер государства со сцены поздравил присутствующих с праздником, пожелал здоровья и мирного неба над головой. Затем он вручил один знак отличия «Георгиевский крест ДНР» 1-й степени и шесть — 4-й степени, а также 19 благодарностей.

Пушилин наградил защитников ОтечестваФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт.

Но праздник, увы, не отменяет войны. Накануне Дня защитника Отечества погибли трое военнослужащих НМ ДНР.

- В результате обстрелов погибли трое наших защитников. Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших, – сказал начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/693678" frameborder="0"></iframe> Пушилин наградил защитников Отечества.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU