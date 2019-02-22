2019-02-22T15:29:47+03:00
Политика

День защитника Отечества 2019 в Донецке: Актриса Виктория Тарасова возложила цветы к памятникам Гурову и Гринкевичу

В центре города прошел митинг [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Возложение цветовВозложение цветовФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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У памятника Гурову в центре Донецка собрались жители и руководители города, среди них и гости - российская актриса Виктория Тарасова, которая сыграла роль в телесериале "Глухарь".

- Я желаю людям только одного - иметь в жизни то надежное плечо, на которое всегда можно опереться в трудную минуту в каких бы сложных жизненных ситуациях вы не находились. Мы, наверное, и есть то плечо, которое приезжает вас поддерживать, - сказала она.

Виктория Тарасова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Виктория ТарасоваФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После сказанных речей прошло возложение цветов к памятникам освободителей Донбасса Кузьме Гурову и Францу Гринкевичу.

День защитника Отечества 2019 в Донецке: Актриса Виктория Тарасова возложила цветы к памятникам Гурову и Гринкевичу.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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