День защитника Отечества 2019 в Донецке: Актриса Виктория Тарасова возложила цветы к памятникам Гурову и Гринкевичу
У памятника Гурову в центре Донецка собрались жители и руководители города, среди них и гости - российская актриса Виктория Тарасова, которая сыграла роль в телесериале "Глухарь".
- Я желаю людям только одного - иметь в жизни то надежное плечо, на которое всегда можно опереться в трудную минуту в каких бы сложных жизненных ситуациях вы не находились. Мы, наверное, и есть то плечо, которое приезжает вас поддерживать, - сказала она.
Виктория ТарасоваФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
После сказанных речей прошло возложение цветов к памятникам освободителей Донбасса Кузьме Гурову и Францу Гринкевичу.
День защитника Отечества 2019 в Донецке: Актриса Виктория Тарасова возложила цветы к памятникам Гурову и Гринкевичу.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
ИСТОЧНИК KP.RU