22 Февр. 15:29 2019-02-22T15:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

У памятника Гурову в центре Донецка собрались жители и руководители города, среди них и гости - российская актриса Виктория Тарасова, которая сыграла роль в телесериале "Глухарь".

- Я желаю людям только одного - иметь в жизни то надежное плечо, на которое всегда можно опереться в трудную минуту в каких бы сложных жизненных ситуациях вы не находились. Мы, наверное, и есть то плечо, которое приезжает вас поддерживать, - сказала она.

Виктория ТарасоваФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После сказанных речей прошло возложение цветов к памятникам освободителей Донбасса Кузьме Гурову и Францу Гринкевичу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/693542" frameborder="0"></iframe> День защитника Отечества 2019 в Донецке: Актриса Виктория Тарасова возложила цветы к памятникам Гурову и Гринкевичу.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU