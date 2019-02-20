На что Сергей Наев жаловался сенатору Эрнст из США?

СЕГОДНЯ 17:06 2019-02-20T17:06:56+03:00

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Командующий "операцией объединенных сил" Сергей Наев встретил американскую делегацию, рассказал о ситуации на фронте и пожаловался на российские войска. Об этом говорится в отчете штаба "ООС" на официальной странице в Facebook.

- Командующий украинскими войсками в Донбассе генерал-лейтенант Наев проинформировал делегацию США во главе с представителем комитета Сената США по вопросам вооруженных сил и безопасности Джони Эрнст о присутствии якобы российских войск в Донбассе, - говорится в сообщении.

Наев и Эрнст. Фото: "ООС"

Кроме этого в штабе рассказали, что Наев попытался предъявить делегации "доказательства" присутствия на Донбассе российских войск.

- Вчера в районе проведения ООС зафиксировано рекордное с начала текущего года количество примененных против украинской армии россиянами средств поражения. В течение прошлых суток на позиции наших войск враг потратил 387 артиллерийских снарядов и мин, запрещенных минскими договоренностями. Из них калибра 122 мм — 317 единиц, калибра 120 мм — 37 единиц, - рассказал Наев Джони Эрнст.

Стоит отметить, что Наев ни слова не сказал об активизации обстрелов территории ЛНР и ДНР украинской стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU