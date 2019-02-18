2019-02-18T16:36:02+03:00
Политика

Денис Пушилин: Освобождение Дебальцево и Чернухино – общая победа ДНР и ЛНР

Сегодня обе Республики отмечают четвёртую годовщину совместной операции по освобождению посёлка Чернухино (ЛНР) и города Дебальцево (ДНР) от сил ВСУ
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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Ровно четыре года назад, 18 февраля 2015 года, объединённые силы Донецкой и Луганской Народных Республик после кровопролитных и тяжёлых боёв смогли освободить город Дебальцево от боевиков украинской армии. Сегодня представители обеих Республик Донбасса встретились у памятного знака жителям поселка Чернухино, погибшим во время боевых действий в 2014-2015 годах.

— Так исторически сложилось, что Чернухино и Дебальцево имеют стратегическое значение для Донбасса. Это понимала Украина, это понимали и мы. Останься здесь украинская армия – судьба Республик была бы предрешена. Вместе с защитниками Донецкой Народной Республики нам удалось одержать судьбоносную победу над украинскими радикалами, закрыть Украине дорогу на Донбасс, — сказал во время памятного митинга Глава ЛНР Леонид Пасечник.

ФОТО: ДАН

ФОТО: ДАН

Глава ДНР приехать в Чернухино не смог, поэтому его поздравительное слово зачитал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

— Освобождение Чернухино и Дебальцево — одна из главных совместных побед братских Республик. В тяжелых и кровопролитных боях наши бойцы показали стойкость и силу духа, мужество, героизм и отвагу, непоколебимую веру в идеалы, за которые мы сражаемся, — зачитал слова Дениса Пушилина Владимир Бидёвка.

ФОТО: ДАН

ФОТО: ДАН

Во время митинга-реквием собравшиеся поимённо почтили память 34 жителей Чернухино, погибших в ходе боевых действий 2014-2015 годов. Дети держали в руках портреты погибших родственников, а после запустили в небо белые шары. Митинг объединил около 300 человек, которые почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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