В Коминтерново полностью сгорел единственный продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-15T10:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Юг Республики в очередной раз оказался под огнём украинских силовиков, в результате чего в посёлке Коминтерново зафиксированы серьёзные повреждения. В частности, сгорел продуктовый магазин. Об этом сообщили в Министерстве делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— Огнём уничтожена кровля по всей площади помещения, пять оконных и шесть дверных блоков, четыре морозильные камеры, электрогенератор, бойлер и продукты питания, — рассказали в МЧС ДНР.

Местные жители рассказали, что обстрел вёлся около двух часов ночи. Сначала объятый огнём магазин пытались потушить своими силами, потом приехали пожарные – одна машина и четыре человека личного состава.

ФОТО: INSIDE DONETSK

Кроме продуктового, который стоял по улице Победы, пострадала также пристройка жилого дома. Её жители Коминтерново тушили уже сами, пожарных не вызывали.

— Чем стреляли, Бог его знает, слышали только бух и бух, а потом постучали военные. Я вышел, спросил, что случилось. Они и рассказали, что горит соседний дом, спросили, живёт ли там кто-нибудь. Никто там не живёт, гараж пустой, так что мы с женой вышли и потушили, — рассказал местный житель журналистам проекта «WAR GONZO», которые уже побывали на месте событий.

Местные жители, как и Народная милиция ДНР, которая держит оборону на юге Республики, считают, что увеличение количества обстрелов связано, в первую очередь, с прибытием на передовую националистов. Говорят, что последние дней десять, как они приехали, стало совсем «жарко», а до этого вроде и ничего было, почти даже тихо.

— За лето у нас двадцать домов сгорело и обстрелы продолжаются, а люди-то здесь живут. Калибр значения не имеет, разрывная пуля попала, балки старые – всё, загорелось, а человеку потом ищи, где жить. У нас во всём посёлке разве что пятая часть домов с крышей остались, — говорят местные жители.

Теперь у них ситуация стала ещё хуже, ближайший магазин в соседнем поселке и до него – 10 километров. Общественного транспорта там нет и выхода два: добираться пешком или на личном транспорте, а дорога идёт прямо вдоль линии разграничения.

Напомним, что в последние две недели интенсивность обстрелов продолжает нарастать, украинская армия всё чаще использует тяжёлое вооружение и ведёт разрушительные обстрелы по мирным районам ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU