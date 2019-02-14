Как в Луганске отметили 76-ю годовщину освобождения города

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-14T17:41:42+03:00

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- Для нас эта дата священна, мы никогда не забудем подвиг наших дедов и прадедов – тысячи людей погибло во имя освобождения Луганска, - говорит зампредседателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль. -Эта дата открыла новый этап в развитии и города, и нашей территории, потому что сразу после освобождения началось стремительное восстановление народного хозяйства.

Фото: ЛИЦ

В Луганске почтили память погибших воинов, которые освобождали Луганск от немецко-фашистских захватчиков. К Пилону Славы и Могиле Неизвестного солдата были возложены цветы.

- Для всех луганчан 14 февраля это такая же дата, как мы всем миром празднуем 9 Мая, потому что 14 февраля 1943 года был освобожден Ворошиловград – наш родной город – от немецко-фашистских захватчиков, - сказал мэр Луганска Манолис Пилавов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/691941" frameborder="0"></iframe> Молодежь Луганска провела акцию в честь Дня освобождения города.

ИСТОЧНИК KP.RU