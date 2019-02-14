Как в Луганске отметили 76-ю годовщину освобождения города
- Для нас эта дата священна, мы никогда не забудем подвиг наших дедов и прадедов – тысячи людей погибло во имя освобождения Луганска, - говорит зампредседателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль. -Эта дата открыла новый этап в развитии и города, и нашей территории, потому что сразу после освобождения началось стремительное восстановление народного хозяйства.
Фото: ЛИЦ
В Луганске почтили память погибших воинов, которые освобождали Луганск от немецко-фашистских захватчиков. К Пилону Славы и Могиле Неизвестного солдата были возложены цветы.
- Для всех луганчан 14 февраля это такая же дата, как мы всем миром празднуем 9 Мая, потому что 14 февраля 1943 года был освобожден Ворошиловград – наш родной город – от немецко-фашистских захватчиков, - сказал мэр Луганска Манолис Пилавов.
Молодежь Луганска провела акцию в честь Дня освобождения города.
ИСТОЧНИК KP.RU