2019-02-13T13:20:02+03:00
Общество

В прифронтовом районе Донецка после ремонтно-восстановительных работ открыта разрушенная обстрелами школа

В Петровском районе столицы после капитального ремонта торжественно открыли школу №116, которая неоднократно подвергалась обстрелам с 2014 года
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: администрация г.ДонецкаФОТО: администрация г.Донецка
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Вооружённая агрессия со стороны украинской армии неоднократно ударяла по Петровскому району Донецка. Снаряды попадали в дороги, машины, жилые дома и школы. Одной из наиболее пострадавших с 2014 года была среднеобразовательная школа №116. Её ученики вынуждены были заниматься в других школах.

Сегодня после капитального ремонта школу торжественно открыли Министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец, и.о. главы администрации г. Донецка Алексей Кулемзин, заместитель главы администрации города Геннадий Мишко, глава администрации Петровского района Максим Жуковский, педагоги, ученики и их родители.

— Хочу сказать спасибо всем, кто задумал этот проект, помогал в восстановлении школьного учебного заведения. Отдельные слова благодарности выражаю Министерству строительства и ЖКХ ДНР, всей бригаде строителей, которые в кратчайшие сроки сделали свою работу качественно. Желаю вам, дорогие дети, успехов в учёбе, а вам, уважаемые учителя, терпения. Пусть в этой школе отныне звучат лишь детский радостный смех и школьные звонки, —обратился ко всем присутствующим Алексей Кулемзин.

ФОТО: администрация г.Донецка

ФОТО: администрация г.Донецка

Школа была отстроена заново. В ней заменили окна и двери, всю внутреннюю отделку и коммуникации, установили газовую катальню. В этом году 116 школе Петровского района столицы исполняется 80 лет и её полный ремонт стал подарком от руководства Республики.

Сергей Наумец и Алексей Кулемзин вручили директору и ученикам школы символический ключ, а все ребята получили вкусные сладкие подарки от администрации Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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