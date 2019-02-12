2019-02-12T13:47:20+03:00
Политика

В Донецке отметили 101-ю годовщину создания Донецко-Криворожской Республики

У памятника Артему в столице ДНР прошел митинг [фото, видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Донецке отметили 101-годовщину создания Донецко-Криворожской РеспубликиВ Донецке отметили 101-годовщину создания Донецко-Криворожской РеспубликиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня у памятника Артему (Федору Сергееву) в Донецке собрались сотни людей. Они пришли сюда, чтобы отметить 101-ю годовщину создания Донецко-Криворожской Республики.

В Донецке отметили 101-годовщину создания Донецко-Криворожской Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке отметили 101-годовщину создания Донецко-Криворожской РеспубликиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В митинге принимал участие и Глава ДНР Денис Пушилин.

- На тот момент Донецко-Криворожская Республика провела достаточно революционные реформы, но судьба распорядилась по-другому, - говорит Денис Владимирович. - Мы чтим заслуги и стремление наших предков, которое переплетается с нашими желаниями, жить в социальном государстве.

В Донецке отметили 101-годовщину создания Донецко-Криворожской Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке отметили 101-годовщину создания Донецко-Криворожской РеспубликиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам Главы ДНР, несмотря на то, что ДКР и ДНР разделяет столетие, у этих Республик по-прежнему один враг - украинский национализм.

- Но я уверен, что мы выстоим, наша Республика продолжает стремиться к тому, чтобы наши люди жили достойно, подчеркнул Пушилин.

В Донецке отметили 101-годовщину создания Донецко-Криворожской Республики.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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