В Донецке отметили 101-ю годовщину создания Донецко-Криворожской Республики
Сегодня у памятника Артему (Федору Сергееву) в Донецке собрались сотни людей. Они пришли сюда, чтобы отметить 101-ю годовщину создания Донецко-Криворожской Республики.
В Донецке отметили 101-годовщину создания Донецко-Криворожской РеспубликиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В митинге принимал участие и Глава ДНР Денис Пушилин.
- На тот момент Донецко-Криворожская Республика провела достаточно революционные реформы, но судьба распорядилась по-другому, - говорит Денис Владимирович. - Мы чтим заслуги и стремление наших предков, которое переплетается с нашими желаниями, жить в социальном государстве.
В Донецке отметили 101-годовщину создания Донецко-Криворожской РеспубликиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
По словам Главы ДНР, несмотря на то, что ДКР и ДНР разделяет столетие, у этих Республик по-прежнему один враг - украинский национализм.
- Но я уверен, что мы выстоим, наша Республика продолжает стремиться к тому, чтобы наши люди жили достойно, подчеркнул Пушилин.
В Донецке отметили 101-годовщину создания Донецко-Криворожской Республики.Видео: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
ИСТОЧНИК KP.RU