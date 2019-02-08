2019-02-08T16:18:25+03:00
Звезды

В Донецкую муздраму выстраиваются километровые очереди за билетами

На февральские постановки достать билеты уже невозможно, даже на мартовские спектакли они стремительно заканчиваются
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: vk.comФОТО: vk.com
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Интернет взорвали фотографии длинных очередей в Донецкий музыкально-драматический театр, когда люди стояли на улице, чтобы достать билеты на любимые постановки и долгожданные премьеры. Достать билеты на февраль уже невозможно, более того, даже на март это весьма затруднительно.

— Билеты разлетаются мгновенно. Мне пришлось вчера отстоять километровую очередь, чтобы добыть билеты на «Игроков». Заодно купила билеты и на «Вишнёвый сад». Люди покупают билеты сразу на 5-6 спектаклей, на конец месяца и даже на следующий месяц. Все планы будем потом подгонять, потому что если тянуть, то билетов не останется, — поделилась с «Комсомолкой» Галина – жительница Донецка и поклонница муздрамы.

ФОТО: vk.com

ФОТО: vk.com

Такие очереди в театре каждый месяц, как только начинается продажа билетов на новый месяц. Посещаемость 99%, что означает аншлаг на все спектакли, на каждую постановку. Самое интересное, что невозможно выделить любимый дончанами спектакль, потому что абсолютно все постановки муздрамы одинаково популярны.

Отметим, что жители Донецка продолжают выкладывать в социальных сетях фотографии очередей за билетами и советуют покупать их за месяц-два до желанного спектакля, иначе придётся ждать ещё месяц или больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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