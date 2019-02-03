2019-02-03T17:10:25+03:00
Общество

НМ, МЧС и Минтранс ЛНР проверят, как работает спецтехника в непогоду

В Республике ожидается очередное удушение погодных условий и сильные снегопады, поэтому все профильные ведомства хотят быть к ним готовы
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ЛИЦФОТО: ЛИЦ
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник остался недоволен итогами снегоуборочной работы после сильных снегопадов в декабре 2018 года, поэтому, получив предупреждение о новых снегопадах, профильные ведомства решили проверить готовность своей спецтехники.

— В подразделениях Народной милиции ЛНР проводится проверка состояния техники, которая может быть задействована для ликвидации последствий стихийных бедствий и расчистки дорог Республики от снежных заносов совместно с Минтрансом, — рассказали в НМ Республики.

ФОТО: ЛИЦ

ФОТО: ЛИЦ

В МЧС ЛНР рассказали о том, что пожарно-спасательные расчеты показали свою готовность к буксировке любых транспортных средств, в том числе автомобилей скорой помощи, автобусов, троллейбусов и большегрузных машин.

— Учитывая колоссальную нагрузку на специальную технику и оборудование, Министерством чрезвычайных ситуаций будет проведена проверка готовности автопарка спасательной службы к оказанию своевременной помощи водителям транспортных средств, следующих по междугородним маршрутам, — добавили в МЧС Республики.

Напомним, что ухудшение погодных условий в ЛНР ожидается во второй половине февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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