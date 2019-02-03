2019-02-03T16:34:48+03:00
Происшествия

В Донецке трамвай сошёл с рельс

Информации о жертвах пока нет
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: социальные сетиФОТО: социальные сети
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Около трёх часов дня в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что на проспекте Дзержинского на мосту сошёл с рельсов трамвай. Транспорт вылетел влево и вывернул прямиком на проезжею часть.

— Что ж его, беднягу, так развернуло? — недоумеваю в социальных сетях одни.

— Это – трамвайный дрифт, — шутят другие.

ФОТО: социальные сети

ФОТО: социальные сети

Многие жители Донецка вспомнили, как 23 октября 2003 года троллейбус, у которого отказали тормоза, столкнулся с маршруткой и упал в реку Кальмиус. Тогда за пострадало девять человек и только потому, что авария произошла рано утром, никто не погиб. По мнению экспертов, если бы троллейбус ехал в час пик, последствия неполадки могли бы быть куда хуже.

В случае с трамваем, который сегодня слетел с рельсов, по предварительной информации, никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU

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