В Шахтерске открыли ледовый каток
В Шахтерске, на территории дворца спорта «Олимп», открыли каток под открытым небом. Подобные объекты создают по всем городам Республики по поручению Главы Дениса Пушилина. На сегодняшний день уже работают 24 катка.
- Физическая культура и спорт являются одними из основных элементов в формировании здорового и крепкого государства. Искренне желаю вам плодотворных спортивных тренировок на этой замечательной ледовой арене, - сказал представитель Министерства молодежи, спорта и туризма Виктор Орехов.
Фото: минспорта ДНР
Каток работает ежедневно с 10:00 до 17:00. А с двух до четырех часов дня можно воспользоваться бесплатными уроками по фигурному катанию. Прокат коньков – бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU