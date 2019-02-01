2019-02-01T12:06:12+03:00
Общество

В Шахтерске открыли ледовый каток

Об этом сообщили в министерстве спорта ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: минспорта ДНРФото: минспорта ДНР
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В Шахтерске, на территории дворца спорта «Олимп», открыли каток под открытым небом. Подобные объекты создают по всем городам Республики по поручению Главы Дениса Пушилина. На сегодняшний день уже работают 24 катка.

- Физическая культура и спорт являются одними из основных элементов в формировании здорового и крепкого государства. Искренне желаю вам плодотворных спортивных тренировок на этой замечательной ледовой арене, - сказал представитель Министерства молодежи, спорта и туризма Виктор Орехов.

Фото: минспорта ДНР

Фото: минспорта ДНР

Каток работает ежедневно с 10:00 до 17:00. А с двух до четырех часов дня можно воспользоваться бесплатными уроками по фигурному катанию. Прокат коньков – бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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