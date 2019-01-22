Четвертая годовщина трагедии на Боссе: жители Донецка почтили память погибших

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-22T14:40:17+03:00

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Четыре года прошло с того момента, когда украинские террористы совершили обстрел по одному из самых оживленных районов города Донецка.

- Погибли наши земляки, многие получили ранения. Порой кажется, что это сон и хочется побыстрее проснуться. Но, увы - это жестокие реалии бесчеловечной украинской агрессии. Реалии, которые заставляют нас по сей день раз за разом сталкиваться с чудовищными преступлениями. Будь это троллейбус на Боссе, автобус под Волновахой, будь то террористические обстрелы на блокпостах. Наши враги хотели бы, чтобы мы дрогнули и остановили свою борьбу. Но нет! Мы не имеем права! Мы обязаны дойти до победы! Мы обязаны помнить всех тех, кого потеряли, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

После окончания официальной части, на месте трагических событий была проведена панихидаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После окончания официальной части, на месте трагических событий была проведена панихида, по окончанию которой жители Донецка почтили память погибших минутой молчания, а также возложили цветы к месту обстрела и зажгли памятные свечи.

Справка «КП»

22 января 2015 года в 08:35, украинская армия нанесла артудар по Донецку. Под огонь попала остановка общественного транспорта «Донгормаш» по улице Куприна, на которой в момент обстрела находился троллейбус маршрута №17. На перекрестке недалеко от остановки, зеленого сигнала светофора ожидали несколько автомобилей. В результате обстрела погибли тринадцать мирных жителей, около двадцати человек получили ранения.