2019-01-13T22:49:19+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Докучаевск и повредили один жилой дом

Информация о жертвах не поступала
Цесанна АНТОНЕНКО
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Простых обстрелов Украине мало. Этим вечером украинские вооружённые формирования обстреляли Докучаевск, в результате чего был повреждён жилой дом. Информацию подтвердили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— Огонь вёлся со стороны населённого пункта Новотроицкое с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, — уточнили в Представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрел был зафиксирован в 20:30. В результате вооружённой агрессии украинской армии в Докучаевске повреждены окна жилой квартиры №1 в доме №9 по улице Полевой.

На данный момент информации о жертвах среди мирных граждан Республики не зафиксировано.

Напомним, за сегодняшний день, 13 января, по территории ДНР было выпущено 14 мин ВСУ калибром 82 миллиметра (подробнее).

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