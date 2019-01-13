В ДНР откроют 39 катков

СЕГОДНЯ 19:15 2019-01-13T19:32:58+03:00

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- Согласно поручению Главы ДНР Дениса Пушилина, уже открыты три катка в Донецке, Макеевке и Ясиноватой. Всего же в городах и районах Республики планируется открытие 39 ледовых площадок, которые будут доступны для всех желающих, - заявил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

В Донецке планируется открыть девять катков, в Макеевке – пять, три катка откроются в Горловке, по два катка – в Торезе и Амвросиевке, в остальных городах Республики будут работать по одному катку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма.

По словам Александра Громакова катки работают ежедневно до наступления комендантского часа, вход бесплатный. Кататься можно на собственных коньках или взять их напрокат.

Впрочем, погода в этом году «одела» в ледяной панцирь всю республику. И теперь каждому дончанину, выходя из дому, впору одевать коньки.