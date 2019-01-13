2019-01-13T18:40:35+03:00
Политика

Семейный подряд в Донбассе: за что декан и доцент брали у студентов взятки

Муж и жена оценивали свои «услуги» по тарифу от 350 до 5 тысяч гривен
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Славянске Донецкой области будут судить декана и его жену-доцента, которых обвиняют в систематическом взяточничестве. Обвиняемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации прокуратуры, в течение мая и июня 2018 года, правоохранителями зафиксировано систематическое получение деканом и преподавателем одного из высших учебных заведений Славянска взяток от студентов за сдачу государственных экзаменов, защиту курсовых работ, практических заданий и тому подобное.

За свои «услуги» в положительном оценивании обучения студентов декан и его жена-доцент получали от 350 до 5 тысяч гривен. Во время последней передачи взятки их поймали «на горячем».

- Славянской прокуратурой относительно декана и преподавателя направлен в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды для себя за совершение действий с использованием предоставленного служебного положения в интересах третьего лица, которое предоставляет такую выгоду, сопряженное с вымогательством) УК Украины, – говорится в сообщении.

Обвиняемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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