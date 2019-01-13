2019-01-13T17:00:21+03:00
Происшествия

В ЛНР из снежного заноса спасли роженицу в скорой помощи

Женщина была благополучно доставлена в больницу
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта yuga.ruФОТО: архив сайта yuga.ru
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Маленькое чудо на странный праздник Старый Новый Год. Сегодня, 13 января, в службу 101 поступил сигнал о том, что в снежный капкан попала скорая помощь, в которой находится беременная женщина. Спасатели тут же бросились на помощь.

— В службу 101 Лутугино поступил сигнал о том, что автомобиль скорой помощи застрял в снежном заносе. В салоне автомобиля беременная женщина нуждается в срочной эвакуации, — сообщили в Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Оказалось, что неподалёку застрял ещё и автомобиль с хлебом, который ждали в городе. К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 26.

Как говорится, всё хорошо, что хорошо кончается, потому что хлеб благополучно добрался до места назначения, роженица оказалась в больнице и чувствует себя великолепно.

Напомним, что ситуация на дорогах Республики остаётся сложной и ГАИ призывает водителей не покидать города без экстренной необходимости. Работы по расчистке дорог продолжаются.

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