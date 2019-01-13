Спасатели ЛНР за сутки вытащили из снежных заносов 18 человек

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-13T14:40:47+03:00

Со своими пассажирами из снежного заноса были спасены 9 машин

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Погода, наконец-то, решила стабилизироваться и успокоиться, но работы по очистке дорог и спасению застрявших в снегу продолжаются.

— В результате неблагоприятных погодных условий сотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено девять единиц автотранспортных средств, в которых находились 18 человек, — подвели итог очередных напряжённых суток в Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Между тем, ситуация на дорогах остаётся по-прежнему напряжённой и сложной, поэтому ГАИ Республики призывает граждан не покидать города без экстренной необходимости. Также жителей ЛНР призывают по возможности убрать личные транспортные средства с дорог, чтобы облегчить работы коммунальным службам.

Напомним, что сильные снега и метели пришли в Донбасс в конце прошлой недели.