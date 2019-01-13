Жительница Донбасса уморила голодом несколько собак
За жестокое обращение с животными жительнице Славянска грозит три года тюрьмы
Уцелевшие животные были сильно истощены. Фото: Славянский отдел НПУ
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Об этом диком случае сообщили прессе в отделе коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области. Полицейские узнали о жестоком обращении жительницы Славянска с животными из рассказа 55-летней женщины. Когда сотрудники Славянского отдела полиции пришли во двор частного домовладения, то обнаружили несколько мертвых собак. Уцелевшие животные были сильно истощены.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
- Такие действия наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, – отметили в полиции.