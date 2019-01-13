Щедрый вечер в Донбассе: одарите колядовщиков и не давайте в долг

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-13T13:44:06+03:00

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13 января отмечается праздник Васильев вечер или Щедрый вечер. Этот праздник отмечается накануне Старого Нового года. В эту же ночь, с 13 на 14 января, по христианским обычаям чтят память преподобной Меланьи.

В старину его отмечали с большим размахом. В этот день устраивался большой праздничный пир, и повсюду слышались щедровки (щедровальные песни).

Колядовщики подходили к дому или к собравшимся на улице людям и пели: «Щедрый вечер! Добрый вечер!». Затем начинали выпрашивать у хозяев гостинцы, жалуясь на то, что «шли из далека», «у козы ноги болят». Считается большим стыдом не одарить колядовщиков.

Что петь на Старый Новый год:

Коляда, коляда,

Отворяйте ворота,

Доставайте сундучки,

Подавайте пяточки.

Хоть рубль,

Хоть пятак,

Не уйдём из дома так!

Дaйтe нaм кoнфeтку,

А мoжнo и мoнeтку.

Нe жaлeйтe ничeгo

Нaкaнунe Нoвый гoд!

Это праздник имеет много народных примет. Например, в старину было поверье, что на праздничный стол нужно обязательно подать блюдо из свинины, чтобы домашние животные и скот были плодовиты, а в семье царили мир и согласие. Поверье гласит, что в Васильев вечер нельзя давать денег в долг. В противном случае весь наступивший год пройдет в долгах.

Народный прогноз погоды: звёздное небо в праздничную ночь с 13 на 14 января сулит хороший урожай ягод. Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лед, то рассчитывали на обилие меда. С этого времени день начинает прибывать.

Именины: Мелания, Михаил, Петр.