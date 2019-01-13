В ДНР появятся государственные корпорации в области энергетики и газоснабжения

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-13T13:29:07+03:00

Это решение было принято Правительством Республики для более эффективного управления стратегическими отраслями промышленности

Изменить размер текста: A A

Вчера, 12 января, на собрании Правительства Донецкой Народной Республики рассматривался вопрос создания в ДНР государственных корпораций в области энергетики и газоснабжения для более эффективного управления стратегическими отраслями промышленности.

— Государственные корпорации должны объединить предприятия по отраслевому признаку. Это позволит оптимизировать управленческие процессы. Внутри госкорпораций будет внедрен принцип трансфертного ценообразования, что позволит эффективно перераспределять прибыль предприятий-филиалов. Это наиболее простая и распространенная схема международного налогового планирования, — пояснил заместитель Председателя Правительства Республики Игорь Мартынов.

Создание таких корпораций потребует внедрения такого органа управления, как наблюдательный совет, в который войдут представители Главы и Правительства Республики, а также руководители профильных Министерств.

На данный момент проводятся все необходимые расчёты на базе предприятий «Донбасстеплоэнерго» и «Энергия Донбасса».

Напомним, что одним из главных приоритетов развития ДНР на данный момент является экономический рост и независимость.