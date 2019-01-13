Восстановительные работы на участке водовода «Горловка-Дзержинск» начнутся сегодня

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-13T12:41:52+03:00

Обе стороны дали гарантии безопасности для сотрудников ГП «Компания «вода Донбасса»», которые будут проводить осмотр места аварии и ремонт

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Из-за аварии на участке водовода Д-900 «Горловка-Дзержинск» происходит участка в водопроводной сети и около пятидесяти тысяч мирных жителей на территории Донбасса, подконтрольной Киеву, могут остаться без центрального водоснабжения.

— С 10:00 проводится осмотр водовода со стороны Украины, чтобы после обнаружения места аварии приступить к ремонтным работам, — рассказали в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Вчера, 12 января, был проведён детальный осмотр водовода со стороны Донецкой Народной Республики. Для того, чтобы не допустить повторения обстрела, который едва не убил трёх коммунальщиков 8 января, обе стороны договорились соблюдать перемирие и обеспечить ремонтным бригадам полную безопасность.

Отметим, что в случае, если ремонт не будет проведён в ближайшее время более 50 тысяч жителей Украины могут остаться без центрального водоснабжения.