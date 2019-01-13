Женщины-шахтеры в Донбассе прекратили голодовку

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-13T11:28:53+03:00

Изменить размер текста: A A

- Участники заявили, что они приостанавливают акцию протеста в связи с тем, что погасили задолженность за сентябрь и 50% за октябрь. Другими словами, им выделили 1,5 месячного фонда заработной платы работникам непромышленной группы и ИТР предприятия, – написал на своей странице в Facebook представитель Уполномоченного Верховной рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По его словам, на следующей неделе будет погашена задолженность еще на 27 млн. грн. - 35% от месячного фонда заработной платы предприятия «Селидовуголь». Остается долг по заработной плате: 50% за октябрь, ноябрь и декабрь.

Забастовку работники непромышленной группы и инженерно-технические работники ГП «Селидовуголь» начали 17 декабря. После новогодних праздников, 3 января работницы непромышленной продолжили акцию. Они приходили на рабочие места, но к выполнению своих обязанностей не приступали. Женщины также объявили голодовку. Нескольким из них понадобилась помощь медиков. Протестующих 9 января посетили представители ОБСЕ.