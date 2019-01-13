За сутки спасатели ДНР вызволили из снежной ловушки 19 человек

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-13T11:22:43+03:00

Вместе со своими хозяевами на расчищенные участки дороги были эвакуированы 14 автомобилей

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Погода в Республике постепенно стабилизируется, но спасатели ДНР продолжают ликвидировать последствия сильных снегов и метелей. Помимо расчистки снега продолжается работа по эвакуации застрявших в снежных заносах автомобилей и их владельцев.

— По состоянию на 08:00 13 января 2019 года за сутки сотрудники МЧС ДНР освободили из снежных заносов 14 единиц автомобильной техники и 19 человек, — продолжают держать нас в курсе событий в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Для очистки дорог было задействовано 14 снегоуборочных машин и 57 человек.

Между тем, за время ликвидации последствий снегопадов было спасено 1 275 человек, в том числе 85 детей, разблокировано 202 населенных пункта (около 72 700 человек).

Напомним, что, начиная с 7 января, на «горячую линию» МЧС поступило 1 745 обращений от граждан Республики.