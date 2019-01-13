ВСУ 7 раз обстреляли ДНР за сутки

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-13T10:25:04+03:00

При этом украинская армия выпустила по территории Республики менее 10 различных боеприпасов

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Вооружённые формирования Украины ведут ежедневные обстрелы ДНР и нарушают установленные договорённости. За минувшие сутки было зафиксировано семь нарушений режима тишины, что на пять раз меньше, чем сутками ранее, 11 января. Обстрелы велись на Горловском и Донецком направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Зайцево, Донецк (Трудовские), Донецкий аэропорт(Вольво-центр), Ясиноватая, Спартак, Александровка, Докучаевск, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

На данный момент разрушения гражданской инфраструктуры Республики или жертвы среди мирного населения ДНР не зафиксированы.

Всего по территории Республики выпустили 9 боеприпасов, среди которых гранаты РПГ/СПГ, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Напомним, что сутками ранее, 11 января, было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, за время которых по территории Республики выпустили 90 единиц различных боеприпасов.