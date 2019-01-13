ВСУ обстреляли ЛНР из АГС и миномётов

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-13T09:18:48+03:00

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Вооружённые формирования Украины продолжают ежедневно обстреливать территорию ЛНР, нарушаю договорённости о стойком «Рождественском» перемирии. За минувшие сутки было зафиксировано два нарушения режима тишины.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Калиново и Донецкий, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

В 15:00 украинская армия со своих позиций в районе населённого пункта Новозвановка открыла огонь по посёлку Калиново, выпустив 29 гранат АГС-17.

Миномётному обстрелу подвергся населённый пункт Донецкий. В 17:20 по нему открыли огонь с позиций украинских силовиков в районе населённого пункта Новотошковское. Было выпущено 4 мины калибром 82 миллиметра и 6 снарядов БМП-1.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Напомним, что с 29 декабря 2018 года в Донбассе действует так называемое «Рождественское» перемирие, призванное обеспечить безопасные праздники людям по обе стороны от линии разграничения.