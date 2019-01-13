2019-01-13T08:16:59+03:00
Политика

Наев готовит провокации к приезду главы ОБСЕ в Донбасс

Мирослав Лайчак и министры иностранных дел нескольких стран посетят Мариуполь на следующей неделе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные под Мариуполем готовы к боевым действиям. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинские военные под Мариуполем готовы к боевым действиям. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Украина станет первой страной, куда поедет новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

- Много министров посетят на следующей неделе Мариуполь. Руководитель ОБСЕ пан Лайчак тоже посетит Донбасс, не буду сознательно из-за вопросов безопасности говорить, куда мы поедем, - заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

По вопросам безопасности пану Климкину надо прежде всего проконсультироваться с командующим ООС Сергеем Наевым. Устраивать провокации в момент приезда зарубежных делегаций стало нормой поведения украинской армии.

- На Мариупольском направлении в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады отмечена работа съемочной группы телеканала «Украина», - сообщил на брифинге в субботу, 12 января, начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов. - По имеющейся информации, командующим Наевым поставлена задача подготовить постановочный видеоматериал, направленный на обвинение Народной милиции Республики в срыве режима «тишины».

Недавно в УНМ ДНР сообщили о том, что в районе Мариуполя находилась группа офицеров под руководством командующего десантно-штурмовыми войсками Забродского. На рабочем совещании были отданы указания по проведению провокаций на следующей неделе в зоне ответственности 79-й бригады.

- В этот период планируется прибытие в Донбасс председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, а также министров иностранных дел ряда государств, — отметил Безсонов.

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