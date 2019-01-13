2019-01-13T08:03:31+03:00
Политика

В ООН осудили обстрел и ранение сотрудников предприятия «Вода Донбасса»

За последние девять месяцев от таких обстрелов пострадали 11 сотрудников
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В грузовик ЗИЛ-131 попал снаряд от БМП. Фото: СЦКК ДНРВ грузовик ЗИЛ-131 попал снаряд от БМП. Фото: СЦКК ДНР
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В ООН выразили глубокую обеспокоенность в связи с обстрелом 10 января на востоке Украины служебного автомобиля коммунального предприятия «Вода Донбасса», обеспечивающего водоснабжение 3,5 миллиона жителей по обе стороны линии соприкосновения. Три сотрудника предприятия получили ранения. С учетом этого инцидента за последние девять месяцев от таких обстрелов пострадали 11 сотрудников «Воды Донбасса». Об этом сообщила пресс-служба ООН.

- Сотрудники этих коммунальных служб обеспечивают подачу воды миллионам людей, и смертельные опасности, которым они подвергаются, абсолютно недопустимы, – заявила координатор системы ООН по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани.

Она подчеркнула, что в последнее время в зоне конфликта участились случаи нападений на сотрудников коммунальных служб. В 2018 году было зарегистрировано 88 таких трагических инцидентов, многие из которых привели к временному прекращению водоснабжения. Тяжелые условия работы этих сотрудников усугубляются тем, что многие территории на востоке Украины заминированы.

- Я хочу выразить благодарность этим отважным людям, которые, несмотря на опасности, продолжают обеспечивать работу насосной станции и соседней Донецкой фильтровальной станции, – сказала представитель ООН. - Намеренное лишение доступа населения к системам водоснабжения или отопления являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права.

Напомним, что 10 января украинские военные обстреляли сотрудников компании «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южного-Донбасского водопровода в районе села Крутая Балка (Донецкая обл.). Трое сотрудников получили ранения. По оценке СММ ОБСЕ, огонь велся из пушки боевой машины пехоты (БМП-1) или безоткатного орудия (СПГ 9).

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