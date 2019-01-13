Вывод миссии ОБСЕ: сотрудники «Воды Донбасса» получили ранения от снаряда БМП

СЕГОДНЯ 07:16 2019-01-13T07:16:38+03:00

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- 10 января наблюдатели уточняли информацию о трех сотрудниках КП «Компания «Вода Донбасса», которые в этот же день получили ранения, когда очищали от снега участок дороги, ведущий от н. п. Крутая Балка (16 км к северу от Донецка) до насосной станции первого подъема в н. п. Васильевка (24 км к северо-востоку от Донецка), – говорится в сообщении специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Члены патруля миссии поговорили со всеми тремя мужчинами в больнице в Ясиноватой. По их словам, взрыв произошел примерно в полдень, когда они расчищали снег как раз возле своего служебного автомобиля. У одного из мужчин (56 лет), представившегося механиком КП «Компания «Вода Донбасса», была перебинтована левая часть грудной клетки и спины. Медперсонал больницы сообщил СММ, что мужчина получил 12 ранений в области грудной клетки и спины, по их оценке, от попадания осколков, и пребывал в шоковом состоянии.

Второй мужчина (50–59 лет) представился водителем Он также был в шоковом состоянии, но у него не было видимых повреждений, и он сказал, что ничего не помнит, кроме самого взрыва. Наблюдатели поговорили с третьим мужчиной (30–39 лет), который представился механиком. Члены команды видели, что у него синяки с левой стороны на лице и на руках, и он весь дрожал. Пострадавший сказал наблюдателям, что ничего об инциденте не помнит, кроме самого взрыва.

11 января наблюдатели посетили один из объектов КП «Компания «Вода Донбасса» в н. п. Минеральное (10 км к северо-востоку от Донецка), где сотрудник предприятия провел их к грузовику. По утверждениям персонала, это был именно тот грузовик, который был поврежден в результате инцидента 10 января. На месте наблюдатели увидели грузовик ЗИЛ-131 с зеленой кабиной и желтым кузовом. Желтый кузов полностью сгорел. По бокам кузова грузовика были большие пробоины, по одной с правой и левой стороны соответственно. По оценке СММ, повреждения, вероятно, возникли в результате попадания снаряда калибра 73 мм, выпущенного из пушки боевой машины пехоты (БМП-1) или безоткатного орудия (СПГ 9).

Напомним, что 10 января украинские военные обстреляли сотрудников компании «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южного-Донбасского водопровода в районе села Крутая Балка (Донецкая обл.). Трое сотрудников получили ранения.