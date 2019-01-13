В Донбассе семья из трех человек погибла в аварии

СЕГОДНЯ 07:09 2019-01-13T07:09:07+03:00

В автобусе никто из пассажиров не пострадал. Фото: ГУ НП в Донецкой области

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12 января в результате ДТП погибла семья из трех человек, еще двое граждан – госпитализированы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

- Авария произошла около 11:00. 61-летний водитель авто ВАЗ 2110 не справился с управлением транспорта, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом «Старый город - Малотарановка». В результате три пассажира легковушки погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, водитель получил телесные повреждения, – говорится в сообщении полиции.

20 пассажиров маршрутного автобуса не пострадали. По предварительным данным – водитель авто ВАЗ не справился с управлением. По факту аварии возбуждено уголовное производство.