Погода в ДНР 13 января: ожидается мороз 2-3 градуса, слабый ветер, без осадков

СЕГОДНЯ 07:01 2019-01-13T07:01:20+03:00

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В воскресенье, 13 января, жителей ДНР на протяжении всего дня ожидает облачная погода. Ночью возможен мелкий снег. Остальная часть суток пройдет без осадков, днем даже выглянет солнышко.

В утренние часы температура воздуха составит четыре градуса ниже нуля. Днем столбики термометров покажут 2−4 градуса мороза. Вечером ожидается незначительное похолодание до минус 5−6.

Ветер будет дуть преимущественно в западном и юго-западном направлениях со скоростью 2-3 м/с.

Народный прогноз погоды: 13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «щедрый вечер». Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лед, то рассчитывали на обилие меда. С этого времени день прибывает на час.