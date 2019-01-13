Погода в ЛНР 13 января: ожидается мороз три градуса, туман и сильный гололед

СЕГОДНЯ 06:57 2019-01-13T06:57:32+03:00

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Температура воздуха в ЛНР 13 января будет колебаться от 12 градусов мороза ночью до 3 градусов ниже нуля днем, местами ожидаются небольшой снег и сильная гололедица на дорогах. Ночью и утром местами туман, ветер юго-западный 7-12 м/с. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Температура воздуха в Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит минус 9-11 градусов, днем – 3-5 градусов мороза.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от 9-11 градусов мороза ночью до 4-6 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют минус 8-10 градусов ночью и от 3 до 5 градусов мороза днем.

Народный прогноз погоды: 13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «щедрый вечер». Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лед, то рассчитывали на обилие меда. С этого времени день прибывает на час.