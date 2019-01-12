ВСУ перебросили в Донбасс боевую авиацию

СЕГОДНЯ 18:12 2019-01-12T18:12:43+03:00

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинское военное командование боевиков перебросило на оккупированную территорию ЛНР три военных вертолета МИ-24 и один многоцелевой — МИ-8.

- Также недалеко от района формирования колоны отмечена посадка трех военных вертолетов МИ-24 и одного МИ-8», - рассказал Марочко.

Кроме этого к линии разграничения ВСУ стягивают и другую военную технику.

- По имеющейся у нас информации, на юго-восточной окраине населенного пункта Сватово формируется колона автомобильной и специальной военной техники до 150 единиц, - отметил он.