Наев готовит с украинскими телевизионщиками постановку на фронте, чтобы обвинить ДНР

СЕГОДНЯ 17:46 2019-01-12T17:46:31+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

Изменить размер текста: A A

Разведка Народной милиции ДНР зафиксировала работу сотрудников телеканала «Украина» на Мариупольском направлении.

- По имеющейся у нас информации, командующим оккупационными силами Наевым поставлена задача пропагандистам из подчиненного пресс-центра, совместно с приехавшими журналистами подготовить постановочный видеоматериал, направленный на обвинение Народной милиции республики в срыве режима «тишины», - сказано в сообщении.

В ходе подготовки постановочного сюжета, в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады, который совместно со своими «коллегами» открывал огнь в направлении позиций ДНР.

- По указанию командира 79-й десантно-штурмовой бригады Курача о случившемся инциденте приказано не докладывать в штаб «ООС», - сказали в НМ ДНР.