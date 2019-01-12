2019-01-12T17:46:31+03:00
Политика

Наев готовит с украинскими телевизионщиками постановку на фронте, чтобы обвинить ДНР

Об этом сообщили в Народной милиции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Разведка Народной милиции ДНР зафиксировала работу сотрудников телеканала «Украина» на Мариупольском направлении.

- По имеющейся у нас информации, командующим оккупационными силами Наевым поставлена задача пропагандистам из подчиненного пресс-центра, совместно с приехавшими журналистами подготовить постановочный видеоматериал, направленный на обвинение Народной милиции республики в срыве режима «тишины», - сказано в сообщении.

В ходе подготовки постановочного сюжета, в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады, который совместно со своими «коллегами» открывал огнь в направлении позиций ДНР.

- По указанию командира 79-й десантно-штурмовой бригады Курача о случившемся инциденте приказано не докладывать в штаб «ООС», - сказали в НМ ДНР.

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