НМ ДНР: ВСУ соревнуется с националистами в геноциде жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 17:42 2019-01-12T17:42:15+03:00

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В Народной милиции ДНР заявили, что по количеству военных преступлений против мирных жителей боевики 93-й бригады выбились в лидеры среди прочих бригад вооруженных формирований Украины, и теперь «соревнуются» с националистическими добровольческими формированиями, начавшими геноцид населения Донбасса в 2014 году.

- На счету предводителя этого вооруженного формирования, Клочкова, только за 2018 год: уничтожение грузового автомобиля «БелАЗ» и убийство его водителя; уничтожение автомобиля «Газель», развозившего хлеб жителям прифронтового района г. Докучаевск; уничтожение ДВУХ санитарных автомобилей «УАЗ» и «Урал», убийство находившихся в них шести человек - двух водителей, трех медиков и раненого военнослужащего. Теперь Клочков записал на свой кровавый счет еще и трех раненых сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В НМ ДНР отметили, украинские СМИ пытались оправдать солдат, которые открыли огонь по мирным сотрудникам «Воды Донбасса».

- Характерно, что пропагандисты вырезали кусок видео, на котором запечатлено направление стрельбы и момент уничтожения автомобиля. Вырезали кусок видео, на котором были видны очертания автомобиля. При этом пропагандисты уверяли, что подбили якобы нашу БМП, - заявили в Народной милиции.