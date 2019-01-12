2019-01-12T16:53:08+03:00
Политика

Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич: конфликт в Донбассе в этом году не будет решён

А возможности для улучшения ситуации будут вновь упущены
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: lugansk1.infoФото: lugansk1.info
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что прогнозы о решении конфликта в Донбассе в следующем году – пессимистичны.

Конец 2018 года был очень напряжённым, и ситуация могла даже обернуться полномасштабным возобновлением военных действий в Донбассе. При этом, вина в эскалации лежит в основном на Вооруженных силах Украины, - говорит Лукашевич. - В следующем году конфликт не будет решён, а возможности для улучшения ситуации будут вновь упущены.

Представитель России при ОБСЕ отметил, что украинское руководство скорее всего будет стараться и дальше накалять обстановку в Донбассе.

– 2019 год не сулит ничего хорошего, на мой взгляд и на взгляд очень многих экспертов и представителей нашего руководства. Неоднократно отмечал министр иностранных дел, что скорей всего 2019 год будет тоже годом серьёзных упущенных возможностей с учётом предстоящих избирательных кампаний на Украине – президентских выборов 31 марта и парламентских выборов осенью, – рассказал Александр Лукашевич. – Поэтому ждать резкого изменения в зоне конфликта не стоит, но благодаря присутствию наблюдателей ОБСЕ можно говорить о том, что это своего рода стабилизирующий факт, который дисциплинирует ВСУ и не даёт им возможности вольготно действовать на территории.

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