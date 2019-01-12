2019-01-12T16:40:12+03:00
Политика

В ЛНР задержали мошенника, который выманил у пенсионерки золотые украшения

Об этом сообщили в МВД Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В городе Артемовск Луганской Народной Республики начал свой промысел мошенник. Он вымогал у пенсионерки золотые украшения под видом полицейского.

80 летняя женщина рассказала настоящим полицейским о том, что в начале сентября 2018 возле подъезда по месту ее жительства, неизвестный мужчина мошенническим путем, под предлогом не привлечения ее сына к уголовной ответственности, завладел ювелирными изделиями.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Артемовского РОВД МВД ЛНР в порядке ст. 94 УПК ЛНР задержан гражданин 1980 г.р. Получены признательные показания. Ведется следствие, - сообщили правоохранители Республики.

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